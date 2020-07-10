Ради исполнения новой Конституции Дума ограничит изъятие детей из семей без суда

Общество

Tolknews.ru

Изъять ребенка в России без суда можно будет только в исключительных случаях. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Поправки предусматривают изъятие в случае, если налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Государство получит право вмешиваться в семью, когда «происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку».

Об этом рассказал автор документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, законопроект направлен на «обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье».

Крашенинников объяснил, что действующий порядок изъятия не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки. Внесенные поправки установят, что вопрос изъятия ребенка находится исключительно в компетенции суда, пишет «Интерфакс».

Ранее в Оренбургской области силовики вместе с органами опеки жестко изъяли четверых детей из семьи. В МВД объяснили, что сделали это для оказания несовершеннолетним медицинской помощи.