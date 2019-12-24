Анна Кузнецова рассказала о назревшей реформе органов опеки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости реформы для органов опеки. Об этом свидетельствуют их собственные обращения с жалобами на отсутствие инструментов для решения конфликтных ситуаций.

На итоговой пресс-конференции омбудсмен рассказала, что органы опеки повседневно ругают за несовершенную работу и непрофессиональные действия. Изучение ситуации говорит о том, что нужна реформа, считает уполномоченный.

По мнению Кузнецовой, главный вопрос — нехватка управления этой сферы. «В регионах они могут быть подчинены созащите, а нормативные документы пишет Минпросвещения. Этот диссонанс соподчененности приводит к кривым результатам», - отметила она.

Кузнецова напомнила, что в 2019 году была создана группа по реформированию, но пока работа не ведется. Она выразила надежду, что специалисты разберутся, кто и за что отвечает, а также кто и чем управляет. Речь идет не о расширении функционала и увеличении численности органов опеки, а о разграничении зон ответственности сотрудников, передает корреспондент «Русской планеты».

Ранее Кузнецова трижды дала отрицательное заключение на законопроект о домашнем насилии.

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