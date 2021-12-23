Юрист из Петербурга обрадовался решению Владимира Путина посостязаться с ним в суде
Юрист Игорь Мирзоев прокомментировал готовность президента России Владимира Путина защищать Деда Мороза по его иску. О возможности выступить в качестве юриста глава государства заявил на пресс-конференции.
«Я бы с удовольствием встретился с Путиным в суде», - сказал петербургский юрист телеканалу «360».
Адвокат уверен, что не проиграет Путину в суде. Мирзоев заявил о готовности сравнить свои навыки в юриспруденции с президентскими, тем более что тот также окончил Санкт-Петербургский университет.
Петербургский юрист подал в суд на Деда Мороза в связи с неисполнением желаний на протяжении 23 лет. Путин на пресс-конференции заявил, что может выступить адвокатом зимнего волшебника. Основная линия защиты будет строиться на том, что он дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Президент посоветовал истцу оценить свое поведение.