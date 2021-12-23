За что Путин благодарен Деду Морозу и народу России? Президент сказал откровенно
Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в московском Манеже 23 декабря 2021 года рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом, отвечая на вопрос журналиста с Вологодчины, где находится резиденция зимнего волшебника.
«Мои отношения до сих пор строились благообразным образом», - отметил президент и добавил, что он благодарен Деду Морозу за возможность сидеть тут «со всеми вами» в нынешнем качестве. Кроме этого, Владимир Путин поблагодарил за такую поддержку и весь российский народ.
Также Владимир Путин заявил, что готов выступить юристом Деда Мороза и напомнил, что он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась сегодня, 23 декабря, в 12.00 по московскому времени. Встреча с журналистами проходит в Манеже в очном формате. На мероприятие пригласили около 500 журналистов со всей страны, включая иностранных коллег. Нынешняя пресс-конференция - уже 17-я по счету для Владимира Путина в его нынешнем качестве.