YouTube заблокировал канал лидера движения «Мужское государство»
Популярнейший видеохостинг планеты YouTube заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова.
Известно, что в последний раз лидер сообщества, декларирующего идеи патриархата и национализма, загружал на канал видео в 2019 году. Теперь доступ и вовсе ограничен за «многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний», передает TJournal.
Примечательно, что накануне App Store и Google Play потребовали заблокировать канал «Мужского государства» в мессенджере Telegram, поскольку информация, опубликованная в нем, «дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации».
Кроме того, ранее прокуратура Нижегородской области потребовала запретить и признать экстремистским движение «Мужское государство».