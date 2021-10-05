Прокурор требует запретить и признать экстремистским движение «Мужское государство»
Прокуратура Нижегородской области добралась до российского движения, декларирующего идеи патриархата и национализма «Мужское государство». Надзорное ведомство просит запретить и признать экстремистским данное сообщество.
Известно, что иск был подан в суд еще 1 октября. Третьими лицами прокурор указал местное управление Министерства юстиции и Роскомнадзор.
Ответчиками выступают не только основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, но и его последователи - Игорь Носов и Дмитрий Губанов.
Дело приняли, заседание назначено на 18 октября. Оно пройдет к открытом режиме, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее движением заинтересовались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился в конце августа к силовикам с просьбой следить за «Мужским государством».