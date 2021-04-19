Евросоюз угрожает своим же гражданам из-за желания привиться российской вакциной

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Жителей Евросоюза, которые собираются посетить Россию и там пройти вакцинацию от коронавируса могут ожидать проблемы в ЕС. Они могут остаться без утвержденных Евросоюзом сертификатов о получении прививок. Об этом комментируя, вопрос о «вакцинном туризме» в Россию, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Он сообщил, что в данный момент ЕС разрабатывает свой «зелёный цифровой пропуск» (сертификат о прохождении вакцинации). Он будет основан только на тех вакцинах от COVID-19, которые были утверждены Европейским агентством лекарственных средств.

«Поэтому выиграют те, кто останется и подождет (до тех пор, когда у ЕС появится достаточное количество вакцин – прим.)», - заявил он.

Таким образом, гражданам Евросоюза могут «не зачесть» прохождение вакцинации в России и оставить без «бонусов», которые будет давать получение прививки на территории ЕС.

Между тем Мамер отметил, что отдельные страны ЕС смогут признать вакцинацию российскими препаратами самостоятельно и выдать привитым гражданам «зеленый цифровой пропуск ЕС». Однако, такое решение «будет иметь силу» только на территории этих стран, а не всего Евросоюза, передает «ТАСС».

По замыслу авторов инициативы, «зеленый цифровой пропуск» должен облегчить гражданам межгосударственные поездки по ЕС, а также дать доступ к услугам, которые сейчас недоступны. Например, получившие документ смогут посещать рестораны, которые пока закрыты из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что «вакцинные туры» в Россию организовали в Германии.