Наука и медицина

Путешествие за вакциной. Немцы массово едут в Москву за «Спутником V»

Немцы массово едут в Россию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», стоимость тура составляет 1000 евро.

В эту стоимость входит трехдневное проживание в Москве, вакцинация в клинике и экскурсия по городу. Не менее 50 жителей Франкфурта-на-Майне уже воспользовались предложением, они приехали в столицу за первой дозой препарата.

«Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой», - рассказал организатор тура Ханс Бланк. По словам участников поездок, в Германии, чтобы получить прививку, нужно ждать от пять-девять месяцев.

В настоящий момент в Германии только около 18 процентов населения получили первую дозу вакцины. Возможность иммунизации предоставляется лишь людям старше 70 лет, пишет ФАН.