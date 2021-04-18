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Путешествие за вакциной. Немцы массово едут в Москву за «Спутником V»

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 11:42
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 11:42
1 мин
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com
Путешествие за вакциной. Немцы массово едут в Москву за «Спутником V»

Немцы массово едут в Россию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», стоимость тура составляет 1000 евро.

В эту стоимость входит трехдневное проживание в Москве, вакцинация в клинике и экскурсия по городу. Не менее 50 жителей Франкфурта-на-Майне уже воспользовались предложением, они приехали в столицу за первой дозой препарата.

«Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой», - рассказал организатор тура Ханс Бланк. По словам участников поездок, в Германии, чтобы получить прививку, нужно ждать от пять-девять месяцев.

В настоящий момент в Германии только около 18 процентов населения получили первую дозу вакцины. Возможность иммунизации предоставляется лишь людям старше 70 лет, пишет ФАН.

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