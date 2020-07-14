Евросоюз исключил Сербию и Черногорию из списка безопасных для въезда стран

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Евросоюз решил исключить Сербию и Черногорию из списка безопасных стран, из которых разрешены «несущественные» поездки.

14 июля дипломаты ЕС одобрили предложение Германии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, исключить Сербию и Черногорию, из-за роста инфекции коронавируса.

Обновленный список будет опубликован в ближайшее время. Список является рекомендательным, не все страны-члены ЕС следуют его положениям.

После исключения Сербии и Черногории, в списке остались 13 стран: Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, сообщает Reuters.

Несмотря на то, что в списке находится Китай, поездки оттуда будут разрешены только в том случае, если китайские власти также разрешат въезд для граждан Евросоюза.

Ранее стало известно, что туристы из России уже могут посетить 8 стран.