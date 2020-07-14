Восемь стран готовы принимать российских туристов

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских туристов.

По словам исполнительного директора (АТОР) Майи Ломидзе, на данный момент есть 8 стран, которые готовы принимать отдыхающих из России. Это Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство из этих стран требуют справки об отсутствии коронавируса. Также приезжающим будут измерять температуру при пересечении границы.

Также к концу июля ожидается обновление списка стран, граждан которых готовы будут принимать Испания и Италия, а уже 16 июля станет известно, откроется ли Абхазия, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран, входящих в «желтую» зону. Теперь россияне смогут приезжать в Венгрию начиная с 15 июля.