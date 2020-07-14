По состоянию на 14 июля 10:30
Заболевших739 947
За последние сутки6 248
Выздоровело512 825
Умерло11 614
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Восемь стран готовы принимать российских туристов

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 14:09
1 мин
1
фото: Pixabay

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских туристов.

По словам исполнительного директора (АТОР) Майи Ломидзе, на данный момент есть 8 стран, которые готовы принимать отдыхающих из России. Это Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство из этих стран требуют справки об отсутствии коронавируса. Также приезжающим будут измерять температуру при пересечении границы.

Также к концу июля ожидается обновление списка стран, граждан которых готовы будут принимать Испания и Италия, а уже 16 июля станет известно, откроется ли Абхазия, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран, входящих в «желтую» зону. Теперь россияне смогут приезжать в Венгрию начиная с 15 июля.

темы
Россия
общество
туризм
1 мин