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Первая европейская страна открывает границу для россиян

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран, входящих в «желтую» зону. Теперь россияне смогут приезжать в Венгрию начиная с 15 июля.

Однако для посещения Венгрии гражданам России необходимо соблюсти некоторые условия. Россияне должны предоставить документ подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Венгерские власти разделили страны по эпидемиологической ситуации. В «желтой» зоне вместе с Россией оказались Болгария, Сербия, Румыния, Швеция, Великобритания и Португалия.

«Красная» зона признана наиболее опасной и в этом списке оказались Албания, Черногория и Украина, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у переболевших коронавирусом антитела, способные защитить людей от повторного заражения.

темы
общество
Венгрия
коронавирус
Россия
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