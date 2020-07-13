Первая европейская страна открывает границу для россиян

Общество

фото: Pixabay

Венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран, входящих в «желтую» зону. Теперь россияне смогут приезжать в Венгрию начиная с 15 июля.

Однако для посещения Венгрии гражданам России необходимо соблюсти некоторые условия. Россияне должны предоставить документ подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Венгерские власти разделили страны по эпидемиологической ситуации. В «желтой» зоне вместе с Россией оказались Болгария, Сербия, Румыния, Швеция, Великобритания и Португалия.

«Красная» зона признана наиболее опасной и в этом списке оказались Албания, Черногория и Украина, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у переболевших коронавирусом антитела, способные защитить людей от повторного заражения.