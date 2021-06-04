Европейский регулятор сделал неокончательные выводы о «Спутнике V» в ходе проверки
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не высказало претензий к качеству испытаний «Спутника V» и к производству. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Время регистрации вакцины он не называл - это зависит от европейского регулятора. Дмитриев выразил надежду, что процедура экспертизы «не будет политизирована».
«Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части», - сказал глава фонда. Его слова приводит «Интерфакс».
Вакцина «Спутник V» одобрена в 66 странах. Цель России - зарегистрировать препарат в Европейском союзе. Заявка на регистрацию была направлена 29 января. Европейский регулятор должен оценить вакцину с точки зрения стандартов ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Ранее сообщалось, что участникам испытаний «Спутника V» могут раскрыть данные исследования.