Участникам испытаний «Спутника V» могут открыть данные исследования к середине июля
К середине июля в Москве участникам испытаний «Спутника V» могут раскрыть данные исследования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Добровольцы смогут узнать, получили ли они плацебо или настоящую вакцину. Раскрывать данные раньше нельзя - по условиям испытаний, расслепление происходит спустя 180 дней после вакцинации.
Исследование началось 9 сентября. Данные начали раскрывать в апреле.
К середине июля планируется расслепить 99% добровольцев. В августе данные узнают оставшиеся участники, говорится на официальном сайте мэра.
Ракова призвала всех, кто в рамках исследования получил плацебо, прийти на вакцинацию.
Напомним, в Москве открыты 100 пунктов вакцинации на базе городских больниц. Привиться можно в частных центрах - вакцина предоставляется бесплатно, оплачивается только введение инъекции.
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