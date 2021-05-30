Новости – Экономика
Экономика
Сергей Собянин увидел причину роста заболеваемости ковидом в отдыхе на даче
30 мая, 2021 10:39
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин высказал свое мнение относительно роста заболеваемости COVID-19 в столице. По его словам, это связано с сезонным обострением.
«После майских праздников — это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что почти 10 дней [люди] находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику», — приводит ТАСС слова столичного градоначальника.
С первого дня пандемии в Москве выявлено около 1.17 млн инфицированных. Около 1 млн человек уже выздоровело, 20 тысяч заболевших - скончались.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку