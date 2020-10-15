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Евгений Пригожин расстроился из-за санкций Евросоюза

Антон Мельников
15 октября, 2020 14:44
1 мин
у
Youtube / Радио Свобода

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что он расстроен тем, что Евросоюз ввёл санкции против него. При этом он сообщил, что бизнеса в Ливии у него нет.

«Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», - передал слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

«Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана», - цитирует слова бизнесмена «Интерфакс».

Ране стало известно, что в Евросоюзе приняли решение о применении санкций в отношении Пригожина.

темы
санкции
ЕС
Евгений Пригожин
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