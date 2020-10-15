Активность Евгения Пригожина в Ливии утомила Евросоюз

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В Евросоюзе приняли решение о применении санкций в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Накануне, он был включен в обновленный черный список ЕС. Санкции продиктованы активностью бизнесмена в Ливии, которые, по мнению Европы, способствовали подрыву безопасности страны.

Кроме того, Пригожина обвиняют в нарушении санкционного режима в отношении раздираемой конфликтами Ливии.

Как сообщает ТАСС, решение Совета ЕС по Пригожину опубликовано в Официальном журнале союза.