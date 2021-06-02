Есть сроки возвращения россиян на турецкие курорты
Глава Ростуризма Зарина Догузова назвал примерные сроки, когда россияне смогут отдыхать на турецких курортах. Об этом она сообщило в программе «Поздняков» на НТВ.
По ее словам, возможность для россиян отдохнуть в Турции может появиться в июле. Она также сообщила, что около миллиона российских граждан уже потратили деньги, чтобы отдохнуть на турецких курортах. Есть надежда, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в этой стране скоро улучшится настолько, что в середине сезона здесь вновь смогут принять гостей, пишет «ПолитЭксперт».
«На открывающиеся направления цены будут лояльные». Турция может вновь открыться для российских туристов летом этого года. Об этом в интервью «Русской планете» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он также рассказал об открытии стран Евросоюза и подорожании туров на российские курорты.