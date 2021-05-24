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Турция позвала россиян в курортные регионы
24 мая, 2021 09:55
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Pixabay
Власти Турции предложили России возобновить в первую очередь полеты на курорты страны. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
Российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан. Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в этих регионах на 50 процентов ниже среднего показателя по Турции. Предлагается на первом этапе начать полеты в эти аэропорты.
Такая же модель создания условий безопасного туризма применялась ранее по отношению к туристам из Германии, пишет «РИА Новости».
Также в Турции допустили скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну.
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