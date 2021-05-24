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Турция позвала россиян в курортные регионы

Дмитрий Байков
24 мая, 2021 09:55
1 мин
Дмитрий Байков
24 мая, 2021 09:55
1 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Турции предложили России возобновить в первую очередь полеты на курорты страны. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан. Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в этих регионах на 50 процентов ниже среднего показателя по Турции. Предлагается на первом этапе начать полеты в эти аэропорты.

Такая же модель создания условий безопасного туризма применялась ранее по отношению к туристам из Германии, пишет «РИА Новости».

Также в Турции допустили скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну.

Появились шокирующие подробности появления коронавируса.

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