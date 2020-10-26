Есть способ вернуть обоняние после коронавируса

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Одним из наиболее распространенных последствием заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. Появиться этот симптом может во время болезни, а также и после полного выздоровления.

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал о способе восстановления обоняния после перенесенной болезни. Для того, чтобы вернуть обоняние, необходимо регулярно орошать полость носа каплями или раствором с морской солью, который можно сделать самому. Также важным фактором является нормальная влажность воздуха в помещении.

По словам Ходжаева, восстановить обоняние поможет употребление витаминов группы В и поливитаминов для восстановления нервных клеток, пишет РБК.

Одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости может стать еще и выпадение волос.