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Есть способ вернуть обоняние после коронавируса

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 12:20
1 мин
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фото: Pixabay

Одним из наиболее распространенных последствием заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. Появиться этот симптом может во время болезни, а также и после полного выздоровления.

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал о способе восстановления обоняния после перенесенной болезни. Для того, чтобы вернуть обоняние, необходимо регулярно орошать полость носа каплями или раствором с морской солью, который можно сделать самому. Также важным фактором является нормальная влажность воздуха в помещении.

По словам Ходжаева, восстановить обоняние поможет употребление витаминов группы В и поливитаминов для восстановления нервных клеток, пишет РБК.

Одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости может стать еще и выпадение волос.

темы
Россия
общество
коронавирус
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