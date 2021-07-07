Есть два варианта: глава СПЧ высказался на тему нового локдауна в России
Существуют два успешных способа бороться с пандемией коронавируса - вакцинация или долгосрочные локдауны. Об этом заявил председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.
Он считает, что краткосрочные локдауны бесполезны, и ссылается на европейский опыт. Фадеев сомневается, что Россия готова к карантину на два месяца. Тем не менее он возможен, если россияне будут безответственно относиться к вакцинации.
Фадеев обратил внимание на некорректность действий властей, которые призывают людей соблюдать ограничения и в то же время организуют массовые мероприятия.
Глава СПЧ просит определиться в связи с принимаемыми мерами, включая вакцинацию, пишет «Интерфакс».
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда не нужно делать вторую прививку от коронавируса.