Новости – Люди
Люди
В Роспотребнадзоре запретили заболевшим после первой прививки от коронавируса делать вторую
7 июля, 2021 10:20
1 мин
1 мин
Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/globallookpress
Если человек заболел COVID-19 после первого компонента вакцины от коронавируса, то ему не нужен второй укол. Что делать в таком случае, рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, в данных ситуациях проводится ревакцинация. Она возможна через 6 месяцев. Обязательное условие - коронавирус должен быть задокументирован, сообщает ТАСС.
Другое дело, если человек после иммунизации заболел ОРВИ. Тогда вторая прививка делается через 2-3 недели после выздоровления. Важно уложиться в 6 недель - таков максимальный интервал между первой и второй дозами.
Ранее итальянский институт проверил эффективность «Спутника V».
Обсудите на форуме:
Кому верить насчет последствий и побочных эффектов вакцин от коронавируса: получателям препаратов, властям, ученым?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку