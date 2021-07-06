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Итальянский институт проверил эффективность «Спутника V» на примере привитых санмаринцев
6 июля, 2021 16:44
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Komsomolskaya Pravda/Global Look press
Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний провел исследование эффективности применения российского препарата от коронавируса «Спутника V».
Данные исследования показали высокую эффективность «Спутника V» в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Отмечается повышенная иммуногенность российского препарата, и в целом высокая эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино, пишет «РИА Новости».
Кампания по вакцинации в Сан-Марино стартовала 25 февраля. Вместе со «Спутником V» можно было получить прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Однако большинство санмаринцев (85%) сделали именно российскую вакцину.
Итальянцы атакуют Сан-Марино запросами на вакцинацию «Спутником V».
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