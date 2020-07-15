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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу о сбитом Boeing MH17

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 20:22
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением малайзийского Boeing на Украине в 2016 году.

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины […] Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур разбился над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Обвиняемыми в крушении названы трое россиян и один украинец. Их считают причастными к перемещению комплекса «Бук», из которого сбили лайнер. Ранее в телах членов экипажа нашли стальные осколки в форме бабочки. Экспертиза показала сходство осколков с ракетой «Бук» типа 9М38М1.

На прошлой неделе правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск по факту случившегося против России. В адресованном парламенту письме было сказано, что Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности».

темы
Россия
происшествия
Нидерланды
суды
ЕСПЧ
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