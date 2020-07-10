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Нидерланды подадут иск против России за ее «роль в уничтожении рейса MH17»

Лилия Караева
10 июля, 2020 16:02
2 мин
Boeing в Донбассе
Flickr

Нидерланды подадут иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России в связи с крушением Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщило правительство страны.

В адресованном парламенту письме говорится, что Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности». Правительство отмечает, что более трети жертв катастрофы из 298 человек - граждане этой страны.

В сообщении на сайте правительства Нидерландов говорится, что в суд передадут всю имеющуюся информацию о гибели самолета.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур разбился над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту погибли.

Обвиняемыми в крушении названы трое россиян и один украинец. Их считают причастными к перемещению комплекса «Бук», из которого сбили лайнер. Ранее в телах членов экипажа нашли стальные осколки в форме бабочки. Экспертиза показала сходство осколков с ракетой «Бук» типа 9М38М1.

темы
Россия
Нидерланды
ЕСПЧ
суд
MH17
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