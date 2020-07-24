ЕСПЧ взял в приоритет дело отправленного в армию с астмой сотрудника ФБК

Общество

Фото: gosrf

Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу относительно призыва сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в Подмосковье Артема Ионова на военную службу, несмотря на непригодность по состоянию здоровья. У молодого человека астма.

«Европейский суд по правам человека принял жалобу в приоритетном порядке. Это очень редкий случай. До 31 июля Россия должна предоставить информацию и документы о том: имелась ли астма у Артема, есть ли основания для освобождения от службы, соответствует ли воинская часть условиям в воинской части, где он проходит службу, имеется ли доступ к медикаментам. Мы надеемся, что очень быстро получим решение европейского суда», — сообщил на своей странице в Facebook директор ФБК Иван Жданов.

По словам активиста, вчера в Гагаринском суде Москвы прошло заседение по обжалованию призыва, однако пригласить туда самого Артема не только не потрудились, но и отказали в участии в деле.

Напомним, 22 июня Артема Ионова подкараулили у дома и отвезли на распределительный пункт в городе Железнодорожный. Его лишили средств связи и возможности встретиться с адвокатом. 26 июня молодого человека отправили служить в Благовещенск.

Ранее политик Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК в связи с решением суда о выплате Навальным, сотрудницей ФБК Любовь Соболь и самим фондом 88 млн рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. После этого между оппозиционером и бизнесменом разгорелся жесткий конфликт.