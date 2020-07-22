Евгений Пригожен решил заставить Алексея Навального уважать его и общество

Общество

Фото: Flickr

Между бизнеменом Евгением Пригожиным и оппозиционным политиком Алексеем Навальным разгорелся новый конфликт. Начался он после заявления последнего о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией в связи с решением суда о выплате Навальным, сотрудницей ФБК Любовь Соболь и самим фондом 88 млн рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным.

Иск к ФБК был подан после расследования о поставках еды в московские школы и детские сады.

После того, как информация о закрытии ФБК распространилась в прессе, бизнесмен отправил на счет в один миллион рублей. Чек перевода Пригожин разместил в Сети.

Сегодня Навальный заявил, что его и сотрудников фонда «тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно».

В ответ на это Пригожин обрушился на оппозиционера с жесткой критикой, назвав его «хамом, не отвечающим за свои слова и основывающим свое псевдотворчество на недостоверной и непроверенной информации» и пригрозил ответственностью. Заявление бизнесмена в соцсетях опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», которая ранее принадлежала Пригожину.

«Навальный, ты бесконечно пресмыкаешься перед врагами России, выполняя их омерзительные заказы, и выманиваешь из своих подписчиков деньги, как правило, на псевдорасследования. Созданный тобой Фонд борьбы с коррупцией с коррупцией по факту не борется», — утверждает в обращении предприниматель.

В своем заявлении бизнесмен утверждает, что он «не ворует» и «людей тухлятиной не кормит», так что его юристы получили поручение разобраться и причлечь Навального к ответственности.

«Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь», — эмоционально завершил Пригожин.