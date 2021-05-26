Еще одна страна захотела производить «Спутник V»

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Мальта выразила желание вслед за другими странами открыть производство российского препарата «Спутник V».

Об этом глава МИД Мальты Эварист Бартоло поговорил во время своего визита в Сочи со своим российским визави Сергеем Лавровым.

По его словам, Валлетта хочет, чтобы «российская фармацевтическая промышленность присутствовала на Мальте». Более того, как сообщил дипломат «Известиям», республика могла бы самостоятельно сертифицировать многие препараты и разрешать их использование в других странах.

Тем временем, в России второй регион рассмотрит опыт Якутии, где запустили обязательную вакцинацию жителей от коронавируса и огромные штрафы для работодателей, не прививших сотрудников.