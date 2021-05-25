Обязательная вакцинация «поползла» по России. Примером Якутии заинтересовался второй регион

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Второй регион России рассмотрит опыт Якутии, где запустили обязательную вакцинацию жителей от коронавируса и огромные штрафы для работодателей, не прививших сотрудников. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить пример республики и «внести соответствующие предложения».

«В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса... Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», - сказала она на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Комарова обратила внимание на решение якутских властей штрафовать работодателей на сумму от 200 тыс. рублей, пишет РБК.

25 мая глава республики Айсен Николаев объявил обязательную вакцинацию. В случае отказа граждан могут не допустить к работе.

До этого обязательную вакцинацию допускал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал изменение законодательства для введения принудительной вакцинации от COVID-19.