Первый российский регион запустил обязательную вакцинацию жителей от COVID-19

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В Якутии объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Республика стала первым регионом, который принял такие меры.

Обязательную вакцинацию объявил глава Якутии Айсен Николаев. Он обратил внимание на сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, а также выявление случаев COVID-19 в районах, которые долгое время были «чистыми» от смертоносной инфекции.

Основная задача властей - «обязательное обеспечение массовой вакцинации якутян», говорится на официальном информационном портале правительства Якутии. Николаев сослался на постановление Главного санитарного врача по Республике Саха от 19 мая - в документе сказано об обязательной иммунизации жителей.

В первую очередь вакцинируют работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, персонал, задействованный в проведении массовых мероприятий. В случае отказа от вакцинации сотрудника не допустят к работе. Для не обеспечивших вакцинацию работодателей предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей.

Ранее ученые пришли к выводу, что прошедшим вакцинацию нельзя пить парацетамол.