Еще одна страна вводит всеобщий карантин

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Власти Греции приняли решение о вводе всеобщего карантина. Об этом сегодня объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По словам премьер-министра, всеобщий карантин вводится из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

По всей Греции карантин будет введен с 7 ноября и продлится до конца месяца, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала еще один из симптомов коронавируса.