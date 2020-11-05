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Общество
Еще одна страна вводит всеобщий карантин
5 ноября, 2020 13:33
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фото: Pixabay
Власти Греции приняли решение о вводе всеобщего карантина. Об этом сегодня объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
По словам премьер-министра, всеобщий карантин вводится из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.
По всей Греции карантин будет введен с 7 ноября и продлится до конца месяца, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала еще один из симптомов коронавируса.
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