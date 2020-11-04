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Общество
Назван новый неожиданный симптом заражения коронавирусом
4 ноября, 2020 15:07
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фото: pixabay
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала еще один из симптомов коронавируса.
Пшеничная рассказала, что турецкие ученые провели исследование и выяснили, что почти 20 процентов пациентов, заболевших коронавирусом, жаловались на заложенность ушей
Эпидемиолог отметила, что, если заложенность в течение нескольких дней не проходит, то нужно обратиться к специалисту, пишет «РИА Новости».
За прошедшие сутки в России выявлено 19 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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