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Общество
Коронавирус в России вплотную приблизился к отметке в 20 тысяч заболевших за сутки
4 ноября, 2020 11:13
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Фото: Akademicheskiymedia.ru
За прошедшие сутки в России выявлено 19 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031) и Подмосковье (569).
За сутки зафиксировано 389 летальных исходов, выздоровели 15 567 пациентов
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 693 454, зарегистрировано 29 217 летальных исходов, выздоровели 1 266 931 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее американские ученые обнаружили новое проявление воздействия коронавируса на организм человека.
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