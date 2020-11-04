Коронавирус в России вплотную приблизился к отметке в 20 тысяч заболевших за сутки

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За прошедшие сутки в России выявлено 19 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031) и Подмосковье (569).

За сутки зафиксировано 389 летальных исходов, выздоровели 15 567 пациентов

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 693 454, зарегистрировано 29 217 летальных исходов, выздоровели 1 266 931 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее американские ученые обнаружили новое проявление воздействия коронавируса на организм человека.