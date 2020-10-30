Коронавирус преподносит неожиданные сюрпризы: обнаружен неприятный симптом

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Американские ученые обнаружили новое проявление воздействия коронавируса на организм человека. Об этом сообщает The Telegraph.

Дерматологи из США обнаружили новый симптом переболевших коронавирусом, пациенты могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами. У них появляется раздражение на пальцах ног, которое похоже на обморожение.

Такой симптом может длится от одной до четырех недель, а бывает и несколько месяцев и часто приводит к опуханию стоп, пишет «Russia Today».

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что загрязнение воздуха стало причиной большого количества смертей от коронавируса.