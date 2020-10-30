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Найдена еще одна причина большого количества смертей от коронавируса

Дмитрий Байков
30 октября, 2020 07:54
1 мин
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фото: Pixabay

Международная группа ученых пришла к выводу, что загрязнение воздуха стало причиной большого количества смертей от коронавируса. Статья об этом была опубликована в издании Cardiovascular Research.

По мнению ученых, загрязнение воздуха связано с 15 процентами смертей от Covid-19 по всему миру и 19 процентами в странах Европы.

Дело в том, что в загрязненном воздухе есть огромное множество мелких частиц, которые проникают в кровеносные сосуды во время дыхания. Таким образом они вызывают воспаления, клеточный стресс и снижают иммунитет. Из-за этого люди становятся более уязвимы и умирают от коронавируса, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что для большей части населения стран Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить.

темы
общество
ученые
коронавирус
воздух
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