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Вакцины от коронавируса на всех европейцев может не хватить

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 10:42
1 мин
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фото: Pixabay

Для большей части населения стран Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Вакцины, возможно, будет недостаточно эффективной, либо ее может не хватить на всех. До конца 2021 года достаточного количества доз препарата не будет.

На страны ЕС с населением 450 млн человек заказано более 1 млрд доз потенциальных вакцин против COVID-19. Однако такое количество препарата просто не успеют произвести в достаточном количестве, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что в России началось производство второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

темы
общество
коронавирус
вакцина
Евросоюз
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