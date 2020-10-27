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Общество
Россия начала производство второй вакцины от коронавируса
27 октября, 2020 13:48
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фото: Pixabay
В России началось производство второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе форума «Здоровое общество» Попова сообщила, что началось производство препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», пишет «РИА Новости».
За прошедшие сутки в России умерло рекордное число пациентов от коронавируса. Об этом ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным на 27 октября от коронавируса скончались 320 человек.
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