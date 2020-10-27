Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россия начала производство второй вакцины от коронавируса

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 13:48
1 мин
1
фото: Pixabay

В России началось производство второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе форума «Здоровое общество» Попова сообщила, что началось производство препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», пишет «РИА Новости».

За прошедшие сутки в России умерло рекордное число пациентов от коронавируса. Об этом ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 27 октября от коронавируса скончались 320 человек.

темы
Россия
коронавирус
вакцина
ЭпиВакКорона
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!