Такого количества смертей от коронавируса за сутки в России еще не было

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За прошедшие сутки в России умерло рекордное число пациентов от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 27 октября от коронавируса скончались 320 человек. Предыдущий рекорд по летальным исходам за сутки был зафиксирован 13 октября, тогда умерло 317 пациентов.

За минувшие сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заражения коронавирусом, 12 844 пациентов выздоровели. Общее число заболевших достигло 1 547 774, из них 1 158 940 человек удалось вылечить. Зафиксировано 26 589 летальных исходов, пишет «Коммерсант».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать бесплатными медикаментами россиян, которые проходят лечение дома.