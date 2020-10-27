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В РФ предложили бесплатно выдавать лекарства для амбулаторного лечения COVID-19

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 10:22
2 мин
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фото: Pixabay

Заболевшие коронавирусом россияне, которые лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В своём обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко Сухарев отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, выписывается стандартный перечень препаратов для лечения на дому. По словам депутата, один курс такого лечения может стоить около 2 тысяч рублей.

Сухарев просит главу Минздрава рассмотреть возможность выдачи медучреждениям сертификатов на приобретение лекарств для амбулаторного лечения россиян до 2021 года, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью «Русской планете» инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что статистика по заразившимся коронавирусом может быть и больше, потому что не всегда заболевшие обращаются в больницу. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где не хватает медиков.

темы
Россия
общество
Минздрав
коронавирус
Госдума
лекарства
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