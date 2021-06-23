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Еще одна страна отметилась резким ростом индийского штамма
23 июня, 2021 23:33
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Число заболевших штаммом коронавируса «дельта» в Германии за неделю выросло вдвое. Об этом сообщили в институте Роберта Коха.
«Доля штамма »дельта« продолжает расти, она выросла вдвое в течение одной недели», - говорится в сообщении.
Меньше недели назад, 18 июня, доля заболевших от этого штамма составляла около 6% от общего числа заражений. На данный момент доля индийского штамма выросла уже до 15%, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что «дельта» штамм добрался из России до Киева.
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