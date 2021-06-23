«Выкашивающая» российскую столицу зараза добралась до столицы Украины
На Украине впервые официально зарегистрированы случаи заражения индийским штаммом COVID-19, также известном как «дельта»-штамм. О двух случаях выявления инфекции сообщил секретарь Совета национальной безопасности и охраны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, зараженными индийским штаммом оказались ребенок 16-летнего возраста и женщина 66 лет. Вирусное заражение было выявлено по их возвращении из России. В данный момент оба пациента госпитализированы в киевскую больницу.
Данилов отметил, что сейчас на Украине существует лишь четыре лаборатории способные обнаружить индийский штамм. Выявляющих «дельта»-вариант тестов в стране нет. В связи с этим, украинские представители обратились за помощью во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передаёт Lenta.ru.
Напомним, в последние недели значительный рост числа зараженных отмечается в Москве. Днем ранее власти сообщали о почти стопроцентном приросте инфицированных. Среди причин такого всплеска называется именно индийский штамм.