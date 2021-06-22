Москва показа почти стопроцентный рост. Но ничего хорошего в этом нет
В последние три недели число зараженных COVID-19 в Москве показало почти стопроцентный прирост. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Действительно, три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом, количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%», - сообщила Ракова.
По её словам, резкое увеличение числа заболевших объясняется рядом причин. Среди них невнимательное отношение москвичей к эпидемиологическим мерам по профилактике заражения, недостаточная доля вакцинировавшихся от вируса и появление нового штамма COVID-19.
«Интерфакс» отмечает, что на 22 июня в Москве было выявлено 6 555 заболевших, суммарное число заразившихся в столице с начала пандемии - 1 300 709.
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