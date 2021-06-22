«Бомбить Воронеж» как метод борьбы с COVID-19: власти столицы «решили» уничтожить целую индустрию

Бизнес

Решение об ужесточении правил к гостям ресторанов и других заведений московского общепита оставит индустрию без клиентов. Такое мнение в ответ на решение столичных властей выразил омбудсмен московского ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

Он убежден, что выполнять выставленные мэрией условия ради посещения ресторанов никто из клиентов не будет. В итоге сфера общепита лишится более 90% посетителей.

«Легче закрыть было рестораны, чем так делать, на мой взгляд», - заявил Миронов.

Он пояснил, что сейчас в столице вакцинировано всего 14% жителей. Часть из этих людей не имеет необходимых для похода в рестораны QR-кодов и «не будет даже получать».

«То есть 14% от 100% гостей не обеспечит функционирования ресторанов», - считает омбудсмен.

Вариант с посещением заведений после сдачи ПЦР-теста по мнению Миронова также не поможет. Он убежден, что пункты тестирования не смогут протестировать всех клиентов общепита, - «просто физически не хватит на этих людей». Кроме того, сами клиенты вряд ли захотят нести дополнительные траты на тестирование.

«Это все невозможно, люди не будут тратить деньги на этот ПЦР, они не будут скачивать QR-коды, этого всего не произойдет, а ресторанам надо как-то жить, платить зарплату сотрудникам», - поделился он в беседе с «Интерфаксом».

Миронов убежден, что принятые меры необходимо отменить, в противно случае сфере столичного общепита наступит «конец», поскольку выставленные требования «невыполнимы».

Напомним, ранее стало известно, что столичный мэр Сергей Собянин подписал указ об ужесточении требований к посетителям предприятий общепита с 28 июня. Согласно документу, посещать заведения смогут только лица с отрицательным тестом на коронавирус, сделавшие прививку от вируса и переболевшие. Подробнее читайте в нашем материале.