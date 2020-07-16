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Еще 13 COVID-пациентов скончались в Москве за последние сутки

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 23:50
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Москве за минувшие сутки умерли еще 13 COVID-пациентов, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за время пандемии в столице умер 4 271 человек, у всех был подтвержден коронавирус. В России же, с начала распространения болезни было зарегистрировано 752 797 случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 11 937, 531 692 пациента выздоревели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно, так как «у нас небольшой городок-то». Он пояснил, что умерших от COVID-19 пациентов «никуда не спрячешь» и отметил, что теперь россиянам еще долго придется ждать последнего больного, так как это «все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк».

темы
Москва
Россия
коронавирус
пандемия
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