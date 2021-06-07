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Египет засветил на горизонте: туристы могут готовиться
7 июня, 2021 08:05
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Pixabay
В Российском союзе туриндустрии назвали сроки открытия чартерных рейсов в на курорты Египта. По их мнению, страна может быть доступна в июле.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сначала запустили регулярное авиасообщение, а следом должно быть и чартерное.
Как напоминают «Известия», ранее на ПМЭФ в Аэрофлоте отметили, что возобновления рейсов на курорты Египта стоит ждать «в ближайшие дни».
Пока что Росавиация отказалась выдавать российским авиаперевозчикам допуски к регулярным рейсам в курортные египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Таким образом, туристы из России вынуждены лететь в Каир, откуда добираются до побережья несколько часов на автобусе.
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