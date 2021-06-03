Власти «кинули» россиян на пыльных дорогах Египта
Росавиация отказалась выдавать российским авиаперевозчикам допуски к регулярным рейсам в курортные египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Допуски из разных городов России запрашивали такие авиакомпании, как «Россия» («дочка «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии» и другие, сообщает «Интерфакс».
Напомним, многие авиакомпании, на базе которых операторы планировали отправлять туристов на отдых в закрытую Турцию, теперь летают в Каир. Однако многих россиян отталкивает длительный трансфер из Каира до Хургады - пять часов, а до Шарм-эш-Шейха придется ехать семь.
Рейсы в курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», на котором туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.