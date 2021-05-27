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ЕГЭ в России пройдет в дистанционном формате
27 мая, 2021 15:13
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Alexander Rekun/Global Look PressAlexander Rekun/Global Look Press
В Министерстве просвещения РФ рассказали о возможности провести Единый государственный экзамен в дистанционном формате. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это вполне возможно.
Он подчеркнул, что если перевод каких-то элементов экзамена на онлайн-версию обоснован, это нужно сделать, но сперва инициативу необходимо обсудить, передает ТАСС.
Ранее собщалось об отмене ЕГЭ в России, идею озвучили в Государственной Думе РФ.
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