ЕГЭ в России пройдет в дистанционном формате

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В Министерстве просвещения РФ рассказали о возможности провести Единый государственный экзамен в дистанционном формате. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это вполне возможно.

Он подчеркнул, что если перевод каких-то элементов экзамена на онлайн-версию обоснован, это нужно сделать, но сперва инициативу необходимо обсудить, передает ТАСС.

Ранее собщалось об отмене ЕГЭ в России, идею озвучили в Государственной Думе РФ.