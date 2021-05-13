В России отменят ЕГЭ: в Госдуме сделали заявление по поводу «не оправдавшего себя» экзамена

Люди

Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил об отмене ЕГЭ. Выход из этой системы, которую принимали 15 лет, займет много времени.

Зайцев уверен в отмене ЕГЭ и объяснил почему: «ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди». Слова политика приводит URA.RU.

Вопрос об отмене экзамена в виде теста постоянно поднимается в комитете Госдумы. Зайцев подчеркнул, что с введением ЕГЭ школьники с первого класса начинают готовиться к его сдаче и ставят в приоритет высокие баллы, а не знания.

Ранее сообщалось, что Госдума перед выборами рассмотрит отмену ОГЭ.