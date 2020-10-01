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Устроивший ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов написал обращение в суд. В нём он признал вину за аварию и выразил готовность возместить ущерб.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим», - написал Ефремов.

Вместе с тем, актер заявил, что его прошлые заявления, в частности отрицание вины, были сделаны под давлением бывшего защитника Эльмана Пашаева.

«Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающимся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния, а также желания возместить причиненный материальный и моральный вред потерпевшим, поскольку Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП», - сообщил актер в письме.

По словам актера, он искренне раскаивается в содеянном.

«Приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор Пресненского районного суда Москвы до пределов, не связанных с лишением свободы», - цитирует текст письма «ТАСС».

Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его облили нечистотами.