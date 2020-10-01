Цирк продолжается. Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева облили нечистотами

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подвергся нападению перед интервью. Его, со слов самого Пашаева, облил неизвестный из термоса фекалиями.

Адвокат сообщил, что ему удалось догнать нарушителя. При этом нападавший выронил документы, которые подобрал Пашаев. Адвокат призвал обидчика объявиться добровольно пообещав, что 10 поколений потомков нападавшего будут сожалеть, если он этого не сделает, передает Znak.com.

Отметим, что о свидетелях происшествия, или видеозаписи с фактом инцидента, пока никто не сообщил.