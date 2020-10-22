Ефремов пожаловался на Пашаева и искренне раскаялся за смертельное ДТП

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Актер Михаил Ефремов заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела о смертельном ДТП.

Ефремов заявил о своем искреннем раскаянии за совершенное им ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом актер написал в своей жалобе на приговор по данному делу, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее защита актера Ефремова заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию. «У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве». - заявил адвокат обвиняемого Петр Хархорин.